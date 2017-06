VIDÉO - On les voit sans savoir ce qu'elles font : qui sont les petites mains de l'Assemblée nationale ?

Les huissiers sont les fonctionnaires les plus emblématiques de l'Assemblée. On les reconnait à leur uniforme bien particulier : queue de pie, noeud papillon blanc et chaîne au plastron. Leurs fonctions sont multiples au Palais mais, dans l'hémicyle, ils sont chargés de surveiller les entrées et venues et de distribuer amendements et courrier aux députés.





Les élus n'ont en effet pas le droit de se déplacer comme ils le souhaitent. C'est donc aux huissiers d'apporter les textes à étudier, directement sur les bancs.

Quand les députés souhaitent échanger entre eux, ils notent leur message sur un papier et appellent un huissier pour faire passer leur note au député en question. A l'heure des téléphones portables, la simple feuille et le stylo sont encore d'usage!





Petite anectode, il aura fallu attendre 1997 pour voir une femme accéder à ce poste, il s'agit de Nicole Fournet-Morice. Au Sénat, l'attente fut encore plus longue : ce n'est qu'en 2014 qu'une femme a eu l'honneur de porter la fameuse chaîne.