Les Républicains : Philippe, Darmanin, Solère devraient être exclus du parti ce soir, que vont-ils devenir ?

Nadine Morano les a encore qualifiés de "traîtres" ce mardi matin. A 18 heures, le Bureau politique des Républicains se prononcera sur le sort des trois membres du gouvernement d’Emmanuel Macron issu de ses rangs, à savoir Edouard Philippe, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, et des deux chefs de file du groupe Les Constructifs à l’Assemblée nationale, soit Thierry Solère et Franck Riester. La direction du parti ainsi que Laurent Wauquiez, favori pour l'élection à la présidence de LR, s'étant prononcés pour leur exclusion, l'issue du vote et de leur sort ne fait que peu de doutes. Tous devraient être exclus.





Pourtant, les cinq personnalités concernées contestent cette décision et essayent encore de sauver leur peau. A l'AFP, Gérald Darmanin, à qui le parti ne pardonne pas sa décision de figurer en position non éligible lors des sénatoriales de septembre sur une liste conduite par un socialiste rallié à Emmanuel Macron, a déclaré : "Je ne vois pas comment on peut m’exclure alors qu’on est dans une procédure. Je fais confiance à ma formation politique." "S’ils en sont à exclure, sans aucune base légale, ceux qui veulent travailler avec le centre mais à garder Sens commun, qui appelle à une plateforme pragmatique avec Marion Maréchal-Le Pen, c’est que LR glisse plus vers le FN que vers le centre" a affirmé Thierry Solère.