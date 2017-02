Rassemblement pour Théo à Bobigny : après les violents incidents, la polémique

Jean-Luc Mélenchon a de son côté tancé ceux qui "ont l'air de souhaiter des émeutes de banlieue", sans plus de précisions sur les personnes visées. "Il y a une volonté de je ne sais qui de multiplier les provocations", a souligné le candidat de la "France insoumise", qui appelait plus tôt à "purger dès maintenant les éléments malsains" de la police. Dans la même veine, le conseiller régional socialiste d'Ile-de-France Julien Dray a lui évoqué "l'instrumentalisation de ces situations (...) sur le terrain, par des groupes qui sont extrêmement radicaux et qui poussent à la confrontation".





Pour rappel, la manifestation de Bobigny, qui se déroulait au départ dans le calme, a rapidement été débordée par des "casseurs". Ces derniers ont défoncé des vitrines et incendié quatre voitures, dont un camion technique de la radio RTL et un autre véhicule dans lequel se trouvait une petite fille miraculeusement sauvée des flammes par un adolescent de 16 ans. Au total, 37 personnes ont été interpellées.