Le Sénat vote l'inéligibilité des élus condamnés pour harcèlement : "Je n’imagine pas que l’Assemblée nationale revienne là-dessus"

L’ancienne ministre s’étonne toutefois de l’avis défavorable exprimé par la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Selon elle, elle s’y est opposée "uniquement dans un souci de sécurité du texte et de cohérence". D’après Laurence Rossignol, le gouvernement craint que cet amendement soit trop restrictif : "Leur interrogation : ‘On vise le harcèlement sexuel et moral mais est-ce qu’on n’oublie pas autre chose ?’". Une crainte qu'elle estime injustifiée puisque "le gouvernement a la possibilité de réécrire et de sous-amender".





Satisfaite de voir son amendement adopté, la sénatrice n’a toutefois pas l’esprit tranquille. Après l’annonce de la baisse des dépenses publiques dans tous les ministères - annoncée jeudi dernier par Christophe Castaner sur notre antenne et confirmée mardi par Gérard Darmanin, le ministre des Comptes publics -, elle craint pour la survie des dispositifs d’aide aux femmes victimes de violences. "Est-ce que cette baisse va aussi concerner le ministère des Droits des femmes ?", s’interroge-t-elle.





Selon elle, le budget de ce ministère étant peu élevé, "les économies attendues seront minuscules au regard du budget global de l’Etat". A l’inverse, une telle baisse risquerait de nuire aux dispositifs d’aide aux victimes. "Cela peut détruire le tissu associatif. Je demande ainsi que les économies budgétaires ne touchent pas au budget du ministère des Droits des femmes".