Les socialistes se préparent sereinement à la vente de Solférino

Vendre ou ne pas vendre Solférino ? Peu de gens le savent mais presque tous les premiers secrétaires du PS se sont déjà posés la question, nous révèle un cadre historique du parti. "Et ce n’était pas toujours pour des raisons financières…". Quoi qu’il en soit, cette hypothèse n’a jamais été autant d’actualité.





Il faut dire que la situation financière du Parti socialiste est plus que préoccupante. Ses déroutes électorales, à la présidentielle et aux législatives surtout, vont lui coûter cher. Lors du précédent quinquennat, les socialistes bénéficiaient d’environ 25 millions d’euros par an de dotations publiques. Au cours des cinq prochaines années, ils devront se contenter de 7 millions d’euros par an, en raison de la perte de nombreux députés.