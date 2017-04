"Les Surligneurs" : quand des chercheurs en droit revoient la copie des candidats

Au départ, Vincent Couronne pensait créer un blog, puis il a eu l’idée d’associer son université et ses collègues au projet. Ils sont aujourd’hui une trentaine à travailler sur les Surligneurs, enseignants et étudiants juristes venus de toute la France. Le site, au design travaillé, est en ligne depuis le mois de janvier et enregistre une centaine d’articles au compteur. Le but des Surligneurs est bien de donner une expertise juridique sur les programmes des candidats. "Il y a les journalistes, les économistes, mais on n’entend pas assez les juristes", justifie Vincent Couronne. "Or, on est en démocratie, un système régi par des règles. Donc, quand un candidat fait une promesse électorale, il faut pouvoir dire quand c’est impossible du point de vue juridique".