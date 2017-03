Les tweets qui nous ont fait sourire pendant #LeGrandDebat

Cinq candidats, 3h30 de débat, et des milliers de tweets. Pour vous résumer la première confrontation entre les principaux prétendants à l'Élysée, nous vous compilons les messages qui nous ont fait le plus rire sur Twitter. Au programme : du clash, des Pokemon, Koh Lanta et l'étiquetage des fruits.





Dans de nombreux tweets, on retrouve les séquences qui ont marqué les téléspectateurs, comme les échanges musclés entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La relative discrétion de François Fillon a aussi suscité quelques blagues, tout comme les lunettes de Benoît Hamon...