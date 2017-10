Plan social au PS : plus de la moitié des salariés pourraient être licenciés

"Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille". Les socialistes pourraient être tentés d’emprunter cette célèbre formule de Jacques Chirac, tant l’an 2017 a été un calvaire pour le PS. Après la cuisante défaite de Benoît Hamon lors de la présidentielle, leur déconfiture aux législatives, la contrainte de vendre son siège historique rue de Solférino à Paris, la direction du PS va devoir à présent gérer un plan social, révèle ce lundi Le Monde.





En raison de ses déboires électoraux, le parti va voir ses dotations publiques fondre comme neige au soleil. De 28 millions par an, le budget du PS sera d’à peine 8 millions d’euros lors des cinq prochaines années. Soit un manque à gagner de 100 millions d'euros sur cinq ans. C’est pourquoi, en plus de vendre son siège de la rue de Solférino, le parti va devoir considérablement alléger sa masse salariale. "Nous étions 120 salariés. Une vingtaine est déjà partie depuis un an, avec des démissions ou des départs à la retraite. Il en reste donc une centaine. Et on va devoir se séparer de la moitié ou plus", avance un cadre du parti au Monde.