LIVE POLITIQUE - Benoît Hamon quitte le PS : "J'ai ressenti la nécessité vitale de retrouver une forme de liberté"

La présidentielle et les législatives sont passées, et pourtant, l'actualité politique est toujours aussi chargée. Ce samedi, Benoît Hamon a annocné son départ du Parti socialiste, à l'occasion du lancement de son "mouvement politique du 1er juillet" sur la pelouse de Reuilly, à Paris. Des hommes et femmes politiques comme Yannick Jadot et Cécile Duflot mais aussi le journaliste Edwy Plenel et l'ancien ministre grec des Finances Yanis Varoufakis devaient intervenir.





Du côté du gouverment, le Premier ministre Edouard Philippe et son équipe étaient à Nancy pour la suite et la fin de leur séminaire gouvernemental. Après avoir accueilli l'astronaute Thomas Pesquet vendredi soir, ils ont passé une grande partie de la journée en préfecture pour travailler, et déjeuner avec des élus locaux. A manqué à l'appel de ce "week-end d'intégration" Nicolas Hulot : le ministre de la Transition écologique et solidaire a été du voyage inaugural de la ligne à grande vitesse entre Paris et Bordeaux.