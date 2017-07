LIVE POLITIQUE - Congrès de Versailles : Emmanuel Macron est arrivé au château de Versailles

#FISCALITÉ

Sur LCI, la porte-parole de la France insoumise, Raquel Garrido s’est dite "ravie" si certains mesures fiscales sont bien et bel "reportées" par le gouvernement, comme l’évoque Les Échos ce lundi. "Dans un pays où il y a 9 millions de pauvres et 6 millions de chômeurs, c’est absolument insoutenable que l’on prenne dans l’argent public pour donner aux riches. Ce n’est pas possible", a-t-elle souligné.