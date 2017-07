LIVE POLITIQUE - "Je ne partage pas l'idée que les jeunes doivent rêver d'être milliardaires" : l'émotion de Clémentine Autain sur LCI

Mais avant cela, les deux têtes de l'exécutif ne vont pas chômer. Car, au-delà de la préparation de ces événements clés dans leur mandat, le couple Macron et Philippe est mis à contribution ce dimanche. Le premier est, en effet, en déplacement au Mali, afin de préparer le passage de relai entre la force de maintien de la paix de l'Onu et le dispositif antiterroriste français Barkhane par une force régionale. Et le second, tout comme le premier, d'ailleurs, doit regarder d'un œil très attentif la polémique (et le soupçon...) qui monte un peu plus chaque jour autour de l'affaire Business France et du rôle joué par l'actuelle ministre du Travail Muriel Pénicaud.