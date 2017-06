LIVE POLITIQUE - Guillaume Larrivé sur l'élection de Richard Ferrand : "C'était Tintin au pays des Soviets"

#SOLÈRE

Interrogé sur son groupe des Républicains constructifs alliés avec des UDI et indépendants, le député de Boulogne a admis : "On ne sait pas si ça marchera, mais essayons. Essayons ! On n'a plus le temps de faire comme avant, d'avoir des postures politiciennes toute la journée. [...] Faisons un truc qui soit positif !"