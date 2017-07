LIVE POLITIQUE - "L'autruche est un animal sympathique, mais..." : Édouard Philippe tacle Trump sur sa sortie de l'accord de Paris

#PHILIPPE

"Nous voulons rénover notre modèle social : pour qu’il crée des protections vraiment efficaces au lieu de les garantir seulement sur le papier. Pour qu’il accompagne celui qui veut prendre un risque, au lieu d’être seulement tourné vers celui qui est déjà installé. Dès le 6 juin dernier, j’ai défini avec la Ministre du travail, et nous avons partagé avec les partenaires sociaux, la feuille de route de cette rénovation sociale. Elle tient en 4 points : renforcer le dialogue social dans l’entreprise et dans les branches, redonner du pouvoir d’achat aux actifs, sécuriser les parcours professionnels et rendre notre système de retraite plus juste et plus lisible."