LIVE POLITIQUE - Emmanuel Macron dérogera à la tradition de l'interview télévisée du 14 juillet

#PULVAR

La Fondation pour la Nature et l'Homme, créée par Nicolas Hulot, a annoncé sur Twitter que la journaliste Audrey Pulvar succédait au ministre de la Transition écologique et solidaire à la tête de la fondation. "Je mesure la responsabilité qui m'est confiée et l'honneur qui m'est fait par la fondation" a tweeté Audrey Pulvar. "Je me consacrerai avec conviction et enthousiasme à ces nouveaux défis" a-t-elle ajouté.