LIVE POLITIQUE - Florian Philippot minimise les tensions avec Marine Le Pen : "Je n'ai jamais perdu sa confiance"

Marine Le Pen a lancé une procédure pour retirer la présidence de groupe FN en Bourgogne-Franche-Comté à Sophie Montel, proche de Florian Philippot, et en Pays-de-la-Loire à Pascal Gannat, partisan d'une ligne plus conservatrice. Le débat interne sur la refondation du FN voulue par Marine Le Pen "n'autorise pas les uns et les autres à avoir des propos très agressifs ou vindicatifs", a justifié une source frontiste à l'AFP, confirmant en partie une information de Libération qui avait annoncé que la patronne du FN voulait démettre Sophie Montel, membre du FN depuis 1987.

Le secrétaire général du parti Nicolas Bay a transmis vendredi un courriel aux conseillers régionaux FN de Bourgogne-Franche-Comté, que s'est procuré l'AFP, pour leur annoncer qu'"un groupe Front national" nouveau allait "être constitué et la présidence n'en sera plus assurée par Mme Montel".

L'eurodéputée, principale lieutenante de Florian Philippot dans le parti, se voit reprocher de "continuer à accorder sa confiance et laisser agir et intervenir librement" deux élus régionaux frontistes, Julien Acard et Antoine Chudzik, coupables d'un "comportement inacceptable lors de la campagne des élections législatives" et de "propos très hostiles à la direction du mouvement", d'après ce courriel.