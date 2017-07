LIVE POLITIQUE - Hommage à Helmut Kohl, Macron à bord du premier TGV Paris-Rennes, séminaire gouvernemental à Nancy... Suivez les infos de ce 1er juillet

La présidentielle et les législatives sont passées, et pourtant, l'actualité politique est toujours aussi chargée. Ce sera le cas ce week-end. Les membres du gouvernement et leur Premier ministre Edouard Philippe sont à Nancy pour la suite et la fin de leur séminaire gouvernemental. Après avoir accueilli l'astronaute Thomas Pesquet vendredi soir, ils passeront une grande partie de la journée en préfecture pour travailler, et déjeuneront avec des élus locaux. Manque à l'appel de ce "week-end d'intégration" Nicolas Hulot : le ministre de la Transition écologique et solidaire sera du voyage inaugural de la ligne à grande vitesse entre Paris et Bordeaux.