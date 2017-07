LIVE POLITIQUE - La loi rendant obligatoires onze vaccins pour les enfants présentée à la "fin de l'année"

#WAUQUIEZ

Un collectif de quelques lycéens lyonnais a décidé de reverser à des associations la prime de 500 euros, promise aux bacheliers mention "Très Bien" par le président de région Laurent Wauquiez, en dénonçant une baisse des subventions dans le secteur associatif. Emma, Lola, Jules et Robin, tous néo-bacheliers mention "Très Bien", sont à l'origine de l'initiative. "On est au courant de la politique de Wauquiez qui supprime beaucoup de subventions pour les associations", a expliqué Emma à l'AFP. "Cette prime, remise sans condition de revenu, est injuste, ajoute-t-elle. Ceux qui obtiennent la mention Très Bien, et nous en faisons partie, sont souvent issus de familles favorisées et n'ont pas besoin d'une telle somme".