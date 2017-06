LIVE POLITIQUE - Le Parti communiste donnera "naissance à un nouveau parti" en 2018

#PARTI COMMUNISTE

Un groupe à l'Assemblée nationale malgré les mésententes avec la France insoumise, un possible changement de nom... les temps sont fastes pour le Parti communiste. Son patron Pierre Laurent a annoncé à la presse ce lundi que le deuxième plus vieux parti de France (après le Parti radical valoisien) allait "entamer un chantier de transformation profonde et rapide", à l'horizon 2018, avec la "naissance d'un nouveau parti". Dangereusement concurrencé par la France insoumise, le PCF entend "redevenir le parti des classes populaires" en se rapprochant des "quartiers populaires" dans ses activités et ses lieux de travail, et en favorisant l'émergence de responsables à la tête du parti issus de milieux plus modestes. L'accent est également mis sur la nécessité de donner une couleur plus participative et moins centralisée au parti.