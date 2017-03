LIVE PRÉSIDENTIEL - L'UDI attend désormais des gestes de la part de Fillon : toutes les infos politiques à retenir de ce mardi 7 mars

À RETENIR DE LA JOURNÉE POLITIQUE DE CE MARDI 7 MARS >>





• La rencontre entre Nicolas Sarkozy, François Fillon et Alain Juppé n'a pas eu lieu. L'ancien président rencontrera individuellement le maire de Bordeaux et le vainqueur de la primaire de la droite.





• Le Canard Enchaîné a révélé que François Fillon avait obtenu en 2013 de l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière un prêt de 50.000 euros, sans intérêts et non déclaré. Le candidat a expliqué aux enquêteurs qui l'ont interrogé le 30 janvier dernier avoir oublié de le mentionner dans sa déclaration de patrimoine, et a précisé que l'intégralité du prêt avait été remboursé.





• Nathalie Arthaud, Benoît Hamon, Emmanuel Macron et Nicolas Dupont-Aignan ont dépassé le seuil des 500 parrainages requis pour se présenter à la présidentielle. François Fillon l'avait déjà atteint la semaine dernière.





• L'UDI s'est réuni en bureau exécutif et a décidé à son issue de rester "en attente" des "initiatives" annoncées par François Fillon. Le parti centriste a toutefois validé l'accord avec LR sur les investitures pour les législatives.