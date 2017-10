Services publics fermés, portrait de Macron raccourci... Les maires attaquent tous azimuts la baisse de leurs dotations

On lui coupe son budget d’un tiers ? Il raccourcit d’autant le portrait du président Emmanuel Macron qui trône dans sa mairie. C’est ce qu’a fait, en Meurthe-et-Moselle, l'édile de Grand-Failly, Jean-François Damien. Ce maire de 330 habitants raconte à France Bleu Lorraine que cela fait des années que les ressources s’amoindrissent : "Tous les ans, on a de moins en moins de dotations. Cela fait que nous, on est obligés de gérer au jour le jour." Alors forcément, la suppression de la taxe d’habitation ne fait que creuser plus le trou. "En tant que citoyen lambda, je suis d’accord, mais en tant que maire, je suis contre", dit-il. "Cela représente 13.000 euros. Pour une petite commune comme nous, c’est énorme. Dans un budget prévisionnel, il est bon de savoir combien on va toucher pour programmer des travaux, ou si on n’a pas assez d’argent, on ne programme rien, et si on ne programme rien, les bâtiments communaux deviennent vétustes, on ne peut plus refaire les routes... On a une église du 12e siècle qui est importante, je dois refaire la toiture, j’en ai pour 200.000 euros. Je ne sais pas comment je vais faire."





Sa colère est bien comprise par Rose-Marie Falque, présidente de l’association des maires de Meurthe-et-Moselle. "Les dotations ont baissé surtout sous le précédent mandat", ajoute-t-elle. "Chez moi à Vrailles, j’ai perdu 46% de dotations en 4 ans. Moi ce ne serait pas un tiers du portrait que je masquerais, ce serait plus de la moitié. Remarquez, on verrait encore le sourire du président !"