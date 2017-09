Loi antiterroriste : les députés votent pour les perquisitions hors état d'urgence

Ce mercredi, les députés ont également voté l'article permettant des assignations à résidence hors état d'urgence. Cet article du projet de loi présenté par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb permet à ce dernier de prendre des mesures "individuelles de surveillance" pour les personnes suspectées d'avoir des sympathies avec les milieux terroristes. Le texte précise que le périmètre de l'assignation, dont la durée totale ne pourra excéder une année, ne sera plus le domicile mais au minimum la commune. Il pourra être étendu si l'intéressé accepte le port d'un bracelet électronique. Les suspects seront tenus de se rendre au poste de police une fois par jour et non plus trois fois par semaine comme le prévoit l'état d'urgence.





L'examen de ce projet de loi doit s'achever jeudi. L'Assemblée procédera mardi prochain à un vote solennel sur l'ensemble du texte.