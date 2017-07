Loi de moralisation de la vie publique : le palmarès des amendements inattendus de nos députés

Une autre députée de La France insoumise, Danièle Obono, suggère quant à elle d'en finir avec la rémunération des anciens présidents de la République, dont quatre sont vivants à ce jour, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. L'abrogation de l'article 19 de la loi du 3 avril 1955 permettrait de sucrer les 65.000 euros par an dont bénéficie chaque ancien chef d'Etat, sans oublier les avantages en nature (logement de fonction, collaborateurs et voiture avec chauffeur...). Il leur resterait comme retraite les indemnités du Conseil Constitutionnel et de leurs emplois dans le privé.