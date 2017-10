L'Assemblée nationale vote la fin des hydrocarbures, premier test réussi pour Hulot

Le texte vise à concrétiser la promesse d'Emmanuel Macron de "sortir la France des énergies fossiles" (pétrole, gaz, charbon...). "Le changement climatique ne connaît pas de frontières géographiques et ne peut pas supporter de clivages politiques ", car "on a très peu de temps pour inverser la tendance", avait lancé le ministre de la Transition écologique et solidaire à l'ouverture des débats dans l'après-midi.





Ce projet de loi est aussi "une partie de notre réponse à ceux qui, notamment aux Etats-Unis, ont tenté de faire dérailler le train de l’Accord de Paris" de décembre 2015, avait fait valoir l'ancien "envoyé spécial pour la planète" de François Hollande.





L'Assemblée a voté une dérogation limitée et strictement encadrée à la fin des hydrocarbures, pour permettre la poursuite de l'exploitation du soufre du bassin de Lacq (Pyrénées-Atlantiques). Des députés du département (MoDem et PS) s'étaient fortement mobilisés en ce sens.