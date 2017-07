La loi de moralisation de la vie politique votée : voici ce que vos députés n'ont plus le droit de faire

Les députés et les sénateurs ne pourront plus exercer des fonctions de conseil en cours de mandat. Ils pourront toutefois le faire si l'activité a commencé plus d'un an avant leur élection. De plus, il leur sera interdit de conseiller des sociétés impliquées dans des marchés publics ou d'exercer des fonctions de représentant d'intérêts. A noter que la prévention et le traitement des conflits d'intérêts sont laissés aux soins de chaque chambre. Le texte prévoit en outre la création, dans chacune des deux assemblées, d'un registre public de "déports", c'est-à-dire des cas où un parlementaire s'estimant en situation de conflit d'intérêts se met en retrait des débats et des votes. Enfin, les collaborateurs parlementaires ne pourront plus être rémunérés par des lobbies.