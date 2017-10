Présidence des Républicains : Edouard Philippe ne votera pas parce qu'"ils veulent (le) virer"

EXIT - Le Premier ministre sera dans l'émission "Au tableau" dimanche 5 novembre sur C8. Dans un extrait dévoilé par la chaîne, on découvre qu'Edouard Philippe ne votera pas à la présidence des Républicains. Pour une simple et bonne raison : "ils veulent me virer", dit-il. Le parti doit effectivement statuer sur son sort ce mardi.