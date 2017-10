Macron veut une nouvelle stratégie pour "que les enfants qui sont pauvres ne soient pas les pauvres de demain"

Il refuse l’étiquette du "président des riches" et espère démontrer que sa politique vise également à aider les plus démunis. Ce mardi, Emmanuel Macron a lancé une concertation sur une nouvelle politique de lutte contre la pauvreté. Le choix de la date ne doit rien au hasard : ce 17 octobre est la 30e journée mondiale du refus de la misère.





Avec pour objectif "l'égalité des chances" pour les enfants de tous milieux, le chef de l'Etat veut cibler ses efforts de lutte contre la pauvreté spécifiquement sur l'enfance et la jeunesse, dans une approche nouvelle qui privilégie la "prévention" et l'"investissement social", et non la seule "gestion d'un dispositif" d'aide.