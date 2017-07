Macron chute lourdement dans les sondages : mais où en étaient Hollande, Sarkozy et les autres présidents à la même période ?

C'est avant tout la baisse de dix points en si peu de temps qui est préjudiciable et qui laisse augurer d'un avenir assez difficile, aussi bien pour lui que pour son gouvernement. A fortiori pour son Premier Ministre Edouard Philippe, qui enregistre également un reflux de huit points sur la même période, passant de 64% à 56% de satisfaits.





Hormis Jacques Chirac qui avait perdu 15 points entre mai et juillet 1995, cette baisse soudaine de Macron dans les sondages est en effet la plus forte enregistrée pour un président après deux mois mois d'exercice du pouvoir. Là encore, en guise de comparaison sur cette période, seul Sarkozy avait réussi à augmenter sa cote de popularité (pour arriver à 66% en juillet 2007, le record). Mais la suite avait été plus rude...









Un graphique disponible par l'intermédiaire d'un tweet du JDD s'avère à ce sujet très probant.