Transports, logement, Grand Paris, haut débit... Emmanuel Macron propose un "pacte" aux élus locaux

Emmanuel Macron, qui estime que "les outils" de la politique du logement à la française "ne fonctionnent plus" et "accompagne l'augmentation des prix", veut concentrer désormais l'effort sur quelques zones particulièrement tendues, dont l'agglomération Aix-Marseille et le Grand Paris. "Nous devons soutenir activement, libérer des terrains sans essayer de faire de plus-value", indique le chef de l'Etat, qui annonce un projet de loi à l'automne pour "créer un choc d'offre et baisser le coût du logement dans ces territoires".