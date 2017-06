Macron devrait garder le sourire pour la publication des premiers chiffres du chômage de son quinquennat

La ministre n'avait pas plus commenté mardi les prévisions optimistes de l'Institut national de la statistique (Insee), des chiffres considérés comme une référence puisqu'ils reprennent les normes du Bureau international du travail (BIT). Selon l'Insee, le taux de chômage va poursuivre la baisse entamée en 2015 pour s'établir à 9,4% fin 2017, contre 10% un an plus tôt. Emmanuel Macron, lui, vise un taux de 7% de chômage à la fin de son quinquennat, en 2022. Il compte, entre autres, sur une réforme du Code du travail en cours et qui doit être adoptée d'ici le 21 septembre. Suivra une autre réforme, celle de l'Assurance chômage.





Au menu de celle du Code du travail, des mesures clivantes : fusion des instances représentatives du personnel, modification des modalités de licenciement économique ou mise en place de planchers et plafonds "obligatoires" pour les indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. Elle intervient un an à peine après la promulgation de la très controversée loi travail, perçue par une majorité de syndicats comme insuffisamment protectrice pour les salariés. Mercredi, la loi d'habilitation à réformer par ordonnances le Code du travail sera examinée en Conseil des ministres. Parallèlement, une concertation entre le ministère du Travail et les partenaires sociaux va se poursuivre tout l'été.