Macron envisage de se rendre en Iran en 2018

Dans un communiqué commun, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni se sont d’ailleurs dits "préoccupés par les implications" de cette décision américaine. Emmanuel Macron a cependant jugé nécessaire, pour poursuivre l'accord, "le dialogue et les progrès sur des sujets qui ne relèvent pas de l'accord de 2015, mais qui sont fondamentaux dans le contexte stratégique actuel, en particulier les préoccupations liées au programme balistique iranien et les questions de sécurité régionale".





Hassan Rohani a quant à lui assuré "que l'Iran continuerait à mettre en oeuvre ses engagements" au titre de l'accord, précise l'Elysée. Concernant la crise syrienne, le président français a fait part à son homologue iranien "de son souhait de travailler avec l'Iran à une solution politique durable". D’ailleurs, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, se rendra en Iran dans les prochaines semaines pour évoquer ces points avec son homologue M. Javad Zarif.