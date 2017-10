Modernisation du secteur et amélioration des revenus des agriculteurs : que contient le plan Macron ?

Le chef de l'État a plaidé pour la mise en place d'indicateurs de marché sur les coûts de production et des contrats types par filière, pour que tous les agriculteurs aient accès facilement à ces informations. Il a en outre promis de consacrer 5 milliards d’euros à un plan d’investissement agricole pour encourager la modernisation de ce secteur.





Emmanuel Macron a par ailleurs assuré que le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada (CETA), entré en application provisoire le 21 septembre, respecterait les normes européennes de santé et d'environnement. "La mise en place du Ceta sera parfaitement conforme aux normes européennes sur la santé et l'environnement pour empêcher toute concurrence déloyale sur le marché européen", a-t-il promis.