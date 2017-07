MACRON : LE CHANGEMENT, C'EST VRAIMENT MAINTENANT ? - Posez toutes vos questions à Marie-Aline Méliyi et ses invités !

L’Élysée change de cap… Alors qu’Édouard Philippe avait annoncé mardi, lors de son discours de politique générale, le report des réformes de la taxe d’habitation et de l’impôt sur la fortune, Emmanuel Macron revient sur le calendrier. Finalement ces deux réformes entreront en vigueur en 2018 et non d’ici la fin du quinquennat. Ce report, qui avait été vu d’un mauvais œil par l’opposition, avait même mis certains ministres dans l’embarras, à commencer par Bruno Le Maire, qui déclarait sur RMC : « Ce sera voté cette année et je souhaite que ce soit engagé le plus vite possible (…). Mais c’est au président de la République et au Premier ministre de trancher ». Alors, quel bilan pour Emmanuel Macron deux mois après son entrée à l’Élysée ? Peut-on parler de rétropédalage ? Que révèle ce changement de cap ? Les affaires vont-elles finir par inquiéter le président de la République ? Nuisent-elles à son début de quinquennat ? Doit-il s’exprimer publiquement ? Quelle communication doit-il adopter ?





Pour poser vos questions, rendez-vous sur le page Facebook de l'émission, ou sur Twitter, #24heuresenquestions !