MACRON : LES FONCTIONNAIRES PRENNENT CHER - Posez toutes vos questions à Bénédicte Le Chatelier et ses invités !

Face à l’état désastreux des comptes publics, annoncé par la Cour des comptes la semaine dernière, le gouvernement, par le biais du ministre de l’Action et des Comptes publics, appelle à la « mobilisation générale ». Ainsi, après qu’Edouard Philippe a annoncé mardi, le gel du point d’indice (soit des salaires, hors progression dans la grille), Gérald Darmanin a indiqué hier, que le jour de carence pour les fonctionnaires allait être rétabli dès 2018. Selon lui : « Même si le jour de carence ne doit pas être le seul instrument pour lutter contre l’absentéisme des agents, qui est aussi la conséquence de souffrances d’une partie d’entre eux (…), il permet de lutter contre le micro-absentéisme qui désorganise les services, alourdit la charge de travail des collègues en poste et coûte environ 170 millions d’euros par an ». Cette mesure, qui consiste à ne pas payer un agent le premier jour de son absence en raison d’une maladie ordinaire, avait été mise en place sous la présidence de Nicolas Sarkozy en 2012, avant d’être supprimée deux ans plus tard par François Hollande... Alors, que peut rapporter cette mesure ? Est-elle juste ? Entre-t-on dans une politique d’austérité ? Comment réagissent les fonctionnaires ?





