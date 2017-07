Taxe d'habitation : pourquoi paye-t-on moins à Paris qu'ailleurs ?

Si la capitale est parvenue à maintenir son niveau d'imposition, c'est d'abord parce qu'elle est... riche. Un rapport de référence publié en 2014 par la Confédération générale du logement démontrait le lien entre le niveau de vie d'une collectivité et le taux de taxe d'habitation. Plus le PIB par habitant, le part des ménages imposables et les recettes dégagées avec la fiscalité des entreprises sont élevés, plus la taxe d'habitation est faible. Et c'est l'exact inverse pour les collectivités pauvres.





A Paris, d'après le budget primitif 2017, les recettes de la taxe d'habitation ont augmenté de 7,14% entre 2016 et 2017, pour atteindre 817,4 millions d'euros cette année. Les Parisiens vivant dans leur résidence principale n'ont pas eu à écoper pour permettre cette hausse des recettes. Les seules évolutions notables sont l'élargissement de la base d'imposition (0,1%), favorisé par la hausse de la population, et la toute nouvelle majoration de 60% de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, instaurée en 2017.





En outre, la capitale dispose de ressources inégalées dans d'autres villes. La présence de très nombreux sièges d'entreprises alimente la fiscalité locale (320 millions d'euros, par exemple, en 2017 pour la cotisation foncière des entreprises à Paris intramuros, contre 243 millions pour l'ensemble de la métropole Aix-Marseille-Provence ou 223 millions pour la métropole lyonnaise). L'activité immobilière intense et la flambée des prix peut également expliquer le traitement de faveur des Parisiens : cette année, la capitale peut tabler sur un record historique de 1,33 milliard de fiscalité immobilière. A eux seuls, les droits de mutation (perçus lors de la vente d'un bien) représentent 16% des recettes de fonctionnement de la ville.