Macron présente aux élus sa réforme de la taxe d’habitation : "Nous nous sommes déjà beaucoup serré la ceinture", critique Baroin

Avec cette réforme, il considère qu’Emmanuel Macron prend "un risque constitutionnel". "Car à mes yeux, cela remet clairement en cause la libre administration des communes et des intercommunalités qui ne dépendraient quasiment plus que du système de dotation de l’Etat", poursuit-il. Mais plutôt que de supprimer cet impôt "inéquitable entre les citoyens et entre les territoires", il suggère de le moderniser. Le maire de Troyes va ainsi présenter un moratoire sur la fermeture des services publics en milieu rural et la création d’une agence nationale des territoires en dehors des métropoles.





"Sur les trois dernières années, les collectivités locales ont réalisé 34 % d’économies à l’échelle de toutes les dépenses nationales, alors que 80 % de la dette est de la responsabilité de l’Etat. Nous nous sommes donc déjà beaucoup serré la ceinture", rappelle François Baroin, avant de lancer : "Là, je dis que trop, c’est trop !"