"Haut et très haut débit" pour tous "dès 2020" : la nouvelle promesse d'Emmanuel Macron cache un renoncement

C'est à la fois une promesse et un renoncement. Lundi, devant la Conférence nationale des territoires, réunie au Sénat, Emmanuel Macron a promis de couvrir toute la France "en haut et très haut débit" d'ici à 2020, et "non plus 2022". Le précédent objectif - celui du "plan France très haut débit" - était de raccorder toute la France au très haut débit uniquement, d'ici à 2022.





"Je me suis engagé à la couverture intégrale pour tous les Français en très haut débit, a déclaré le chef de l'Etat. Je souhaite encore accélérer ce calendrier, afin de parvenir à une couverture en haut et très haut débit d'ici la fin de l'année 2020." Dans sa déclaration, Emmanuel Macron parle donc à la fois de haut et de très haut débit. La différence entre les deux est pourtant de taille.