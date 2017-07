Macron s'entretient avec le chanteur de U2, Bono, à l’Élysée

Semaine people pour Emmanuel Macron. Le chef de l’État reçoit en ce moment le célèbre chanteur de U2, Bono. Le Président n’est pas venu accueillir l’artiste, arrivé à 17 heures, sur le perron du palais de l'Elysée.

Le chanteur irlandais vient présenter le travail de son ONG, One, qui lutte contre l’extrême pauvreté et les maladies évitables, notamment en Afrique. Rencontrer le président de la République est presque devenu une habitude pour Bono, lui qui a déjà rencontré par le passé Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande.