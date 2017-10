Macron va reconnaître officiellement le drapeau européen (pour qu'on ne puisse plus l'enlever)

Afin que ce type d’initiative ne se reproduise plus, Emmanuel Macron va conférer un caractère officiel aux symboles européens. "Au moment où certains en France ont des débats où on se rétrécit et voudraient enlever le drapeau européen, je veux vous dire que lors du prochain conseil européen (la semaine prochaine, ndlr), j'affirmerai officiellement que la France reconnaît le statut de l'hymne européen et du drapeau européen, ce qui ne permettra pas à certains d'enlever le drapeau européen de l'hémicycle français ou de tout autre lieu", a déclaré ce mardi le chef de l’État en clôture d'un débat sur l'Europe à Francfort.





Dans les faits, il compte s’associer à une déclaration déjà partagée par 16 pays de l’Union européen (la Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, Chypre, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie). Outre le drapeau, l’hymne tiré de l'Ode à la joie de la 9e symphonie de Beethoven, la devise "Unie dans la diversité", l'euro en tant que monnaie de l'Union européenne et la Journée de l'Europe le 9 mai "continueront d'être les symboles de l'appartenance commune des citoyens à l'Union européenne et de leur lien avec celle-ci". Une initiative qui "montre l'attachement de la France à l'Europe", précise l’Élysée à LCI.