VIDÉO - L’interview télévisée du président : une tradition depuis Valéry Giscard d'Estaing

Nicolas Sarkozy aime faire le show et les entretiens télévisés font une parfaite arène. Il se fait plus incisif que ses prédécesseurs et n'hésite pas à s'en prendre à ses intervieweurs. En 2010, alors que Claire Chazal souligne que la Commission européenne a critiqué le gouvernement en raison de son attitude envers les Roms, il réplique sèchement : "Oui ou non, Mme Chazal, la Commission a-t-elle dit que ce qu'a fait la France est légal ? Oui ou non ?" Puis, il insiste : "Je n'ai pas entendu votre réponse". Laissant la journaliste quelque peu interloquée...