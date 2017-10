Macron sur TF1/LCI : le président voudra "faire de la pédagogie"

Le grand entretien d'Emmanuel Macron se déroulera dans un bureau au premier étage du palais de l'Elysée. Les caméras sont installées et les équipes en place... A 20h, le président de la République devrait mettre l'accent sur les détails des réformes en cours. Son but : faire de la pédagogie et contrer l'image de "président des riches".