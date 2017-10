Maintenant, ce sont les journalistes qui mettent "le bordel" selon Emmanuel Macron

Suite à cette question, le Président a poursuivi, non sans humour, sur sa phrase polémique de mercredi à Egletons (Corrèze) en insistant qu’elle n’était qu’une péripétie. "Je dois confesser qu’on a plus parlé de péripéties sur ce déplacement que du fond de ce que nous avons annoncé avec les ministres du Travail et de l’Education nationale, qui est fondamental", a-t-il attaqué. "Si les gens s'intéressaient à la vie du pays, ils auraient plutôt dû parler de ce qu'on a dit dans cette table ronde. On a parlé des vrais problèmes des vrais gens, et des vraies propositions pour vraiment protéger".