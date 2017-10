Manuel Valls et sa soeur Giovanna se disputent sur l'indépendance de la Catalogne

C'est la traditionnelle dispute dominicale en famille, mais sur les réseaux sociaux, et non autour d'un bon repas. Depuis le début de la crise en Catalogne, où la tension entre les indépendantistes et le gouvernement ne cesse de monter, Manuel Valls, originaire lui-même de Barcelone, s'est positionné à de multiples reprises sur le sujet et n'a cessé de rappeler son attachement à une Espagne unitaire.





Dans ses derniers tweets, rédigés en français, en espagnol et en catalan, l'ancien Premier ministre a apporté son soutien "à la réponse de l'Etat démocratique espagnol", pour "le respect de la Constitution" et "l'unité de l'Espagne", faisant référence au recours du Premier ministre espagnol Mariano Rajoy à l'article 155 de la Constitution. "Démanteler des Etats nations est une idée extrêmement dangereuse. Quand on joue avec nos frontières et avec l'histoire, tout est possible", a-t-il également estimé ce lundi sur France 2.