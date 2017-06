Manuel Valls et ses alliés vont-ils réussir à former un 8e groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ?

En effet, il apparaît que ce qui serait le 8e groupe de l'Assemblée nationale (s'ajoutant aux marcheurs, au Modem, aux Républicains, aux Républicains constructifs alliés à l'UDI et aux indépendants, au Parti socialiste, à la France insoumise et aux communistes) n'est pas encore certain de pouvoir s'inscrire mardi 27 juin à l'Assemblée nationale. "A ce stade, nous avons 13 membres, et sommes en discussion avec 7 autres", a indiqué à LCI un des députés désireux d'en faire partie, après une réunion dans l'après-midi du 26 juin. Sachant qu'un groupe parlementaire doit compter 15 membres minimum.





Une nouvelle réunion doit avoir lieu pour poursuivre les négociations autour du projet, à 8h30, ce mardi. Il semblerait que ces dernières portent sur leur projet politique commun, non pas avec la République en marche, mais entre membres du groupe. Pour le moment, cette entité pourrait compter au moins sur Olivier Falorni (le député qui avait fait tomber Ségolène Royal à La Rochelle en 2012), Manuel Valls, donc, Sylvia Pinel et François-Michel Lambert, député écologiste élu avec... l'étiquette la République en marche.