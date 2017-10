Marine Le Pen dans L'Emission politique : les "philippotistes" s'en sont donnés à cœur joie en sur Twitter

Il y a encore un mois, ils étaient de bons soldats, prompts à défendre Marine Le Pen en toutes circonstances. Mais depuis, Florian Philippot a quitté le parti, poussé vers la sortie, et a constitué son propre mouvement politique, Les patriotes. Alors leur ton a changé, et la parole s'est libérée. Florian Philippot lui-même n'a posté que deux messages sur Twitter, l'un sur l'ISF et l'autre sur l'euro et l'Europe, dont il préconise la sortie.