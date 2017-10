Elle est l'invitée de "L'émission politique" ce jeudi soir : où en est Marine Le Pen ?

L'argument de Florian Philippot occupe en interne de nombreux cadres et militants du FN. Au delà de la stratégie du FN, c'est la capacité de Marine Le Pen à se représenter comme cheffe de file qui est questionnée. Depuis les élections, Marine Le Pen n'a cessé de reculer dans l'opinion. Selon deux sondages Elabe et Harris Interactive publiés ces derniers jours, elle enregistre certes entre 83 et 85% d'opinions positives chez ses propres partisans, mais ces scores représentent des baisses respectives de 11 et 6 points depuis la rentrée. Déjà, le 13 septembre, un sondage Ifop montrait que seuls 27% des Français considéraient que Marine Le Pen avait une "stature" présidentielle, soit un recul de sept points par rapport à mars 2017.