Marine Le Pen interdite de séjour en Ukraine après ses déclarations sur la Crimée

"En tenant des propos qui relayent la propagande du Kremlin, la responsable politique française a manqué de respect à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et a totalement ignoré les principes fondamentaux du droit international", dit-il dans un communiqué. "A ce propos, nous rappelons que les déclarations et les actes de ce type auront nécessairement des conséquences", ajoute le ministère, anticipant une nouvelle sortie sur le sujet de la patronne du FN.





La candidate d'extrême droite à la présidentielle avait jugé mardi 3 janvier sur les antennes de RMC BFMTV que l'annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014 n'était "pas illégale", dans la mesure où elle a été approuvée par référendum. Pour le gouvernement ukrainien et les Nations unies, en revanche, la population de la péninsule rattachée à la Russie avait été consultée illégalement. Pour rappel, cette annexion avait valu à la Russie de lourdes sanctions économiques de la part de l'Union européenne, appuyées par François Hollande et qui viennent d'être prolongées.