Marine Le Pen jure qu’elle n’était pas à New York pour rencontrer Trump

"Je n’ai pas demandé à voir Monsieur Trump". Marine Le Pen, qui s’est rendu à New York la semaine dernière, affirme que ce voyage n’avait pas pour but de rencontrer le nouveau président américain. "Ce déplacement n’était pas à mon agenda de campagne, il était privé", assure-t-elle.





Et malgré les photos qui la montrent dans le hall de Trump Tower jeudi en compagnie de George Lombardi, un ami de Donald Trump, elle répète que ce séjour avait un tout autre but. "J’avais un certain nombre de personnes à voir qui souhaitaient m’interroger et accessoirement participer à ce qui est en train de se passer en France. Je les ai donc rencontrées pendant trois jours".