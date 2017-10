Age du consentement, harcèlement de rue... que contient le projet de loi de contre les violences sexuelles et sexistes ?

Le premier axe de ce projet de loi porte sur la verbalisation du harcèlement de rue, explique La Croix. La mesure avait été déjà annoncée par Marlène Schiappa il y a plusieurs semaines. Le but : permettre aux policiers en patrouille de donner une amende à un contrevenant en cas de flagrant délit. Selon la secrétaire d'Etat, la nouvelle infraction pourrait "accompagner" la création de la police de sécurité du quotidien (PSQ), dont l'expérimentation doit débuter début 2018.





Fin septembre, un groupe de travail "transpartisan" composé de cinq députés (quatre femmes et un homme) avait été désigné pour caractériser légalement le harcèlement de rue, établir le processus de verbalisation, sécuriser les aspects juridiques et établir des préconisation sur la stratégie de communication pour sensibiliser le grand public et les potentiels harceleurs de rue. Dans les semaines qui viennent, les cinq parlementaires ont prévu d'auditionner des acteurs du monde associatif, des juristes, mais aussi des hommes et des femmes politiques, dont la première sera Laurence Rossignol, ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et du Droit des femmes sous François Hollande, ce lundi. Leurs conclusions sont attendues avant la fin de l'année.