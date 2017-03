Mais qui est Matthias Fekl, le nouveau ministre de l'Intérieur ?

Né à Francfort-sur-le-Main d'un père allemand et d'une mère française, Matthias Fekl a grandi à Berlin avant de rejoindre Paris pour ses études, et a conservé la double nationalité française et allemande. Ancien élu au conseil municipal de Marmande, il a été député du Lot-et-Garonne de juin 2012 à son entrée au gouvernement en septembre 2014. Au sein du PS, on le présente comme "quelqu’un de bien, travailleur, loyal et sérieux".





Il connaît parfaitement les rouages du PS, où il a occupé les fonctions de premier secrétaire fédéral du Lot-et-Garonne, puis de secrétaire national en charge des institutions. C’est lui qui a dû gérer la douloureuse élection législative partielle à Villeneuve-sur-Lot après l’affaire Cahuzac, en juin 2013. Le 4 octobre dernier, il avait annoncé le lancement d 'un mouvement politique, baptisé Movida (pour "Mouvement pour la vie des idées et des alternatives"), avec l'objectif de"porter la gauche de demain".