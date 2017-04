Meeting FN perturbé à Ajaccio : Marine Le Pen accuse le préfet, un manifestant interpellé

HAMILTON, ACTE 54 !





Le Britannique Lewis Hamilton a remporté dimanche le Grand Prix de F1 de Chine à Shanghaï. Au volant de sa Mercedes, il a devancé l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) et le jeune Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), parti 16eme. Les Français Esteban Ocon et Romain Grosjean ont pris les 10eme et 11eme places.

Après deux Grands Prix, Hamilton et Vettel sont à égalité en tête du Championnat du monde (43pts), devant Verstappen (25pts). Prochaine course, le week-end prochain à Bahreïn.